حوادث
صعقة كهربائية تقتل فلاحا
لقي فلاح في عقده الرابع مصرعه، الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لصعقة كهربائية مفاجئة، ووقعت الحادثة المميتة أثناء قيام الهالك بأشغال السقي عن طريق التيار الكهربائي بدوار السرافقة التابع ترابيا للجماعة الترابية خميس متوح بإقليم الجديدة. وأضافت المصادر أن الهالك الذي يبلغ من العمر 39 سنة توفي في موقع الحادث،أكمل القراءة »
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