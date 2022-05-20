وطنية
الجفاف يمنع صفقات الحدائق
الداخلية تؤجل مشاريع المساحات الخضراء وتجمد مخططات التهيئة الحضرية والإنارة العمومية منعت الداخلية الجماعات و مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات من تمرير الصفقات، المتعلقة بالمشاريع المستنزفة للماء، خاصة المناطق الخضراء، ما يعني تجميد المخططات السابقة، بذريعة أنها وضعت قبل اشتداد أزمة الماء بفعل قلة التساقطات المطرية خلال السنة الجارية. وشددتأكمل القراءة »
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