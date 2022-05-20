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حوادث

هتك‭ ‬عرض‭ ‬تلميذات‭ ‬يورط‭ ‬حارس‭ ‬مدرسة‭ ‬

منذ 33 ثانية
اعتقلت‭ ‬عناصر‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي،‭ ‬حارس‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬بجماعة‭ ‬بني‭ ‬يخلف،‭ ‬بشبهة‭ ‬التحرش‭ ‬واغتصاب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التلميذات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هتك‭ ‬عرضهن‭ ‬عبر‭ ‬لمس‭ ‬مناطق‭ ‬حساسة‭ ‬بأجسادهن‭ ‬داخل‭ ‬مراحيض‭ ‬وبعض‭ ‬الفضاءات‭ ‬المعزولة‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية،‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬أبوابها‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الدراسي‭ ‬الحالي‭.‬ وتفجرت‭ ‬القضية،‭ ‬بعد‭ ‬تصريح‭ ‬والدة‭ ‬إحدى‭ ‬‮«‬الضحايا‮»‬،‭ ‬بأن‭ ‬الحارس‭ ‬المعني‭أكمل القراءة »


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