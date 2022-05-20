حوادث
هتك عرض تلميذات يورط حارس مدرسة
اعتقلت عناصر الدرك الملكي، حارس مدرسة ابتدائية بجماعة بني يخلف، بشبهة التحرش واغتصاب مجموعة من التلميذات من خلال هتك عرضهن عبر لمس مناطق حساسة بأجسادهن داخل مراحيض وبعض الفضاءات المعزولة داخل المؤسسة التعليمية، التي فتحت أبوابها خلال الموسم الدراسي الحالي. وتفجرت القضية، بعد تصريح والدة إحدى «الضحايا»، بأن الحارس المعنيأكمل القراءة »
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