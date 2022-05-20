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الرياضة

وفاة إدوفقير تفجع تزنيت

منذ 16 ثانية
توفي علي إدوفقير، المدير التقني لأمل تزنيت لكرة القدم، أول أمس (الأربعاء)، بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد مرض في الجهاز التنفسي، لم ينفع معه علاج. ويعتبر علي إدوفقير، أحد مدربي كرة القدم البارزين بجهة سوس ماسة، إذ أشرف على تدريب أمل تزنيت عدة مرات، قبل تعيينه مديرا تقنيا للفريق السوسيأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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