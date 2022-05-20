حوادث
تشيع ينتهي باعتقال بتاركيست
أكدت مصادر مطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، فتحت تحقيقا مفصلا في قضية اعتناق مواطن يتحدر من الجماعة الترابية زرقت، قيادة سيدي بوتميم بإقليم الحسيمة، للمذهب الشيعي، بعد اتصاله مباشرة مع المسمى ياسر الحبيب على قناة ” فدك ” الفضائية التابعة للنظام الإيراني، إذ ظهر وهو يردد الشهادة الجعفرية،أكمل القراءة »
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