الرياضة
الحواصلي: سننافس على مشاركة خارجية
حارس تواركة قال لـ «الصباح» إن الفريق لم يحقق الصعود بمحض الصدفة قال عبد الرحمن الحواصلي، حارس مرمى اتحاد تواركة، الصاعد إلى القسم الأول، إن فريقه لن يكتفي الموسم المقبل، بالمحافظة على مكانه بين الكبار، وإنما سينافس على انتزاع بطاقة مؤهلة إلى المنافسات القارية أو العربية. وكشف الحواصلي، في حوارأكمل القراءة »
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