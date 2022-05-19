الرياضة
المال يدفع ديبالا للرحيل
قال التشيكي بافل ندفيد، نائب رئيس جوفنتوس، إن العامل المالي لعب دورا في عدم تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، رفقة الفريق الإيطالي. وأوضح ندفيد في تصريح لشبكة “ميدياست”، أن طلبات ديبالا كانت مرتفعة جدا، إذ رغم أنه لا يلعب كثيرا، لكن إدارة جوفنتوس قدمت له عرضا للتجديد، وعبرت عنأكمل القراءة »
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