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حوادث

سقوط سارق مجوهرات بنصف مليار

منذ دقيقتين
التحريات الأولية كشفت أنه متورط في قتل وكان يختبئ في بيت بسلا سقط زعيم عصابة السطو على مجوهرات بقيمة نصف مليار سنتيم بالناظور، نهاية الأسبوع الماضي في قبضة عناصر فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، بعد ترصد دام أياما بمحيط بيت كان يكتريه بحي الانبعاث وسط المدينة. وأفاد مصدر مقربأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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