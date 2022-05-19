وطنية
اجتماع لجنة مؤسسات الائتمان
عقدت لجنة مؤسسات الائتمان، التي يرأسها والي بنك المغرب، اجتماعا لإبداء رأيها بشأن النصوص التنظيمية التي تؤطر النشاط البنكي. وأصدرت اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والجمعيات المهنية للبنوك وشركات التمويل ومؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة، رأيها بشأن مجموعة من النصوص القانونية. وأفاد بنكأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا