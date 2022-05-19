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وطنية

اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الائتمان‭ ‬

منذ دقيقتين
عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الائتمان،‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬والي‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬اجتماعا‭ ‬لإبداء‭ ‬رأيها‭ ‬بشأن‭ ‬النصوص‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تؤطر‭ ‬النشاط‭ ‬البنكي‭. ‬وأصدرت‭ ‬اللجنة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬للبنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الأداء‭ ‬والفدرالية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التمويلات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬رأيها‭ ‬بشأن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭. ‬ وأفاد‭ ‬بنك‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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