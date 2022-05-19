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الرياضة

الأهلي يواصل هذيانه

منذ 8 دقائق
Al-Ahly supporters cheer during the CAF Champions League semi-final football match between Al-Ahly vs Etoile du Sahel at the Borg El Arab Stadium in Alexandria on October 22, 2017. / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP via Getty Images)
طلب حراسة خاصة لنجومه بالبيضاء و22 ألف تأشيرة في زمن قياسي يواصل الأهلي المصري منافس الوداد، في نهائي عصبة الأبطال الذي يقام بملعب محمد الخامس بالبيضاء في 30 ماي الجاري، ضغطه على الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وطلب من الخارجية المغربية تسليمه 22 ألف تأشيرة لجماهيره في 72 ساعة. وفي بلاغأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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