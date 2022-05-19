الرياضة
الأهلي يواصل هذيانه
طلب حراسة خاصة لنجومه بالبيضاء و22 ألف تأشيرة في زمن قياسي يواصل الأهلي المصري منافس الوداد، في نهائي عصبة الأبطال الذي يقام بملعب محمد الخامس بالبيضاء في 30 ماي الجاري، ضغطه على الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وطلب من الخارجية المغربية تسليمه 22 ألف تأشيرة لجماهيره في 72 ساعة. وفي بلاغأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا