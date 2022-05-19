fbpx
حوادث

اعتقال قاتل شقيقه بمراكش

منذ دقيقتين
أوقفت عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي بمراكش، مساء السبت الماضي، متهما بقتل شقيقه بواسطة سكين. وحسب ما كشفته مصادر مطلعة ل «الصباح»، فإن خلافا نشب بين شقيقين بحي دار الدباغ بالمدينة العتيقة، إذ تبادلا السب والشتم، قبل أن يتطور الأمر، إلى اشتباك بينهما استعمل فيه المشتبه فيه البالغ من العمرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة