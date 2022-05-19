حوادث
اعتقال قاتل شقيقه بمراكش
أوقفت عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي بمراكش، مساء السبت الماضي، متهما بقتل شقيقه بواسطة سكين. وحسب ما كشفته مصادر مطلعة ل «الصباح»، فإن خلافا نشب بين شقيقين بحي دار الدباغ بالمدينة العتيقة، إذ تبادلا السب والشتم، قبل أن يتطور الأمر، إلى اشتباك بينهما استعمل فيه المشتبه فيه البالغ من العمرأكمل القراءة »
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