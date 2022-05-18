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أســــــرة

‭”‬فوتون‭ ‬ليز‭” ‬لتسريع‭ ‬الفرد

منذ 52 دقيقة
بلحسين‭ ‬خبيرة‭ ‬الشعر‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬يصدر‭ ‬ضوءا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة مروى بلحسين (خاص) تلجأ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المتوفرة‭ ‬لفرد‭ ‬الشعر‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬حمايته‭ ‬من‭ ‬التلف،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬التقنيات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬أخرى‭ ‬وتكون‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬تساقطه‭.‬ ومن‭ ‬بين‭ ‬التقنيات‭أكمل القراءة »


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منذ 52 دقيقة


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