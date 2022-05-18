أســــــرة
”فوتون ليز” لتسريع الفرد
بلحسين خبيرة الشعر قالت إنه يصدر ضوءا يساعد على الحصول على نتائج جيدة مروى بلحسين (خاص) تلجأ الكثير من النساء والرجال أيضا، إلى أحدث التقنيات المتوفرة لفرد الشعر وفي الوقت ذاته حمايته من التلف، لكن بعض تلك التقنيات يمكن أن تسبب مشاكل أخرى وتكون السبب في تساقطه. ومن بين التقنياتأكمل القراءة »
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