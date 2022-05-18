fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 11 دقيقة
الحر كتب‭ ‬الرابور‭ ‬الحر،‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬بخير‭ ‬ستنظر‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬وتشعر‭ ‬بفخر‭ ‬أنك‭ ‬لم‭ ‬تستسلم‭”.‬ هداوي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬الشابة‭ ‬ندى‭ ‬هداوي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬آمنت‭ ‬أنك‭ ‬تستطيع،‭ ‬فقد‭ ‬قطعت‭ ‬نصف‭ ‬الطريق‭”.‬ مرحاتي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬على‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة