الصباح الفني
قالوا
الحر كتب الرابور الحر، على صفحته على “إنستغرام” تدوينة جاء فيها “عندما تكون الأمور بخير ستنظر إلى الخلف وتشعر بفخر أنك لم تستسلم”. هداوي كتبت الممثلة الشابة ندى هداوي تدوينة على صفحتها على “إنستغرام” جاء فيها “إذا آمنت أنك تستطيع، فقد قطعت نصف الطريق”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي علىأكمل القراءة »
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