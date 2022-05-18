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الرياضة

رسالة رياضية: استقالة أم هروب؟

منذ دقيقتين
عبد الإله المتقي
استقالة مكتب الرجاء الرياضي كانت مطلب فئة واسعة من الجماهير، كما أن لا أحد يستطيع أن يمنع رئيسا أو مسيرا من الرحيل، ولكن هناك نقاش: أولا، أظهر مكتب الرجاء هشاشة كبيرة، إذ لم يستطع المقاومة، وأعلن استقالته بعد هزيمة تلت ستة انتصارات، إذ جعلته يستدعي أعضاءه لاجتماع طارئ، مباشرة بعدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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