الرياضة
رسالة رياضية: استقالة أم هروب؟
استقالة مكتب الرجاء الرياضي كانت مطلب فئة واسعة من الجماهير، كما أن لا أحد يستطيع أن يمنع رئيسا أو مسيرا من الرحيل، ولكن هناك نقاش: أولا، أظهر مكتب الرجاء هشاشة كبيرة، إذ لم يستطع المقاومة، وأعلن استقالته بعد هزيمة تلت ستة انتصارات، إذ جعلته يستدعي أعضاءه لاجتماع طارئ، مباشرة بعدأكمل القراءة »
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