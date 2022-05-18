الرياضة
“الماص” يرفع نسبة جماهير الوداد
الفريق البيضاوي يطلب مهلة لتسديد مستحقات جيرار قرر المغرب الفاسي رفع نسبة حضور جماهير الوداد الرياضي، للمباراة التي تجمع الفريقين، اليوم (الأربعاء)، بداية من السادسة والربع، بالمركب الكبير، لحساب الجولة 23 من البطولة. وعبرت جماهير الوداد في البداية عن غضبها على سلطات العاصمة العلمية، التي خصصت لها نسبة خمسة فيأكمل القراءة »
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