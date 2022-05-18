وطنية
”الإهمال” يحرم البيضاء من تجهيزاتها
شرع عدد من ملاك الأراضي والعقارات بالبيضاء في مساطر استرجاع ممتلكاتهم الخاصة، بعد انقضاء 10 سنوات على إدراجها في تصاميم التهيئة للمقاطعات الـ16، التي انتهت صلاحيتها قانونيا. وتوصلت إدارات المقاطعات والجماعة الحضرية بطلبات من أصحاب الأراضي، موضوع مسطرة المنفعة العامة سابقا لتنفيذ تجهيزات ومرافق عمومية منصوص عليها في وثائق التعمير،أكمل القراءة »
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