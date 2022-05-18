الرياضة
الرجاء… ماذا بعد التنحي؟
المكتب أعلن استقالة جماعية ورمى بمهمة البحث عن رئيس للمنخرطين عاد الرجاء الرياضي إلى مرحلة الفراغ في التسيير، بعدما أعلن المكتب المسير تقديم استقالته الجماعية، وطالب المنخرطين ومكونات الفريق بالبحث عن رئيس جديد، يتم انتخابه في الجمع العام المقبل، المقرر الشهر المقبل. وعلمت «الصباح» أن الاجتماع الذي عقده مسؤولو الفريقأكمل القراءة »
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