حوادث
قاصر أنجبت بعد اغتصابها
الضحية عمرها لا يتعدى 15 سنة والدرك يعتقل المتهم قصة غريبة الأطور تلك التي انتهت مصالح الدرك بمشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، السبت الماضي، من إجراء الأبحاث التمهيدية المتعلقة بها، ضحيتها قاصر لا يتعدى عمرها 15 سنة، تعرضت للاغتصاب مرات عديدة قبل أن تحبل سفاحا، وتنجب من مغتصبها. وحلت مصالحأكمل القراءة »
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