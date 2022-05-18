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حوادث

قاصر‭ ‬أنجبت‭ ‬بعد‭ ‬اغتصابها

منذ 5 دقائق
حمل‭ ‬الطفلة‭ ‬كشف‭ ‬قضية‭ ‬الاستغلال‭  (‬أرشيف‭)‬
الضحية‭ ‬عمرها‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬والدرك‭ ‬يعتقل‭ ‬المتهم قصة‭ ‬غريبة‭ ‬الأطور‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬مصالح‭ ‬الدرك‭ ‬بمشرع‭ ‬بلقصيري‭ ‬بإقليم‭ ‬سيدي‭ ‬قاسم،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬الأبحاث‭ ‬التمهيدية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها،‭ ‬ضحيتها‭ ‬قاصر‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬عمرها‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬تعرضت‭ ‬للاغتصاب‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحبل‭ ‬سفاحا،‭ ‬وتنجب‭ ‬من‭ ‬مغتصبها‭.‬ وحلت‭ ‬مصالح‭أكمل القراءة »


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