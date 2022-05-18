fbpx
حوادث

حجز مليون سيجارة مهربة بإفني

منذ 5 دقائق
حجزت الفرقة المتنقلة لزمرة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمحاربة التهريب بأكادير، سيارتين بترقيم مزور كانتا محملتين بما يفوق مليون سيجارة مهربة وكمية مهمة من مادة المعسل المهرب. وجاءت عملية إفشال تهريب السجائر والمعسل إثر كمين نصبته الفرقة المتنقلة على مستوى الطريق الإقليمي 1903، وبالضبط، حسب الرائـد مصطفى المخنتر، إثرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة