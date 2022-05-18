حوادث
حجز مليون سيجارة مهربة بإفني
حجزت الفرقة المتنقلة لزمرة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمحاربة التهريب بأكادير، سيارتين بترقيم مزور كانتا محملتين بما يفوق مليون سيجارة مهربة وكمية مهمة من مادة المعسل المهرب. وجاءت عملية إفشال تهريب السجائر والمعسل إثر كمين نصبته الفرقة المتنقلة على مستوى الطريق الإقليمي 1903، وبالضبط، حسب الرائـد مصطفى المخنتر، إثرأكمل القراءة »
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