وطنية
دورية لفتيت تنهي حالة التنافي بالرباط
منتخبان بالمجلس قدما الاستقالة حفاظا على علاقات كراء مع الجماعة تفاعل مستشارون منتخبون في مجلس الرباط ومقاطعاتها، مع دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن إنهاء حالات التنافي، بسبب تنازع المصالح بين الجماعة والمصالح الشخصية. ونفت مصادر مقربة من الأغلبية، التي تسير مجلس الرباط، بقيادة التجمعية أسماء أغلالو، أن تكونأكمل القراءة »
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