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حوادث

ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬لمتهم‭ ‬بالسرقة‭ ‬والاختطاف

منذ دقيقتين
المتهم‭ ‬حاول‭ ‬اختطاف‭ ‬فتاة‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬اغتتصبها‭          (‬أرشيف‭)‬
هجم‭ ‬ورفيقه‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬الغير‭ ‬واختطفا‭ ‬عاملة أدانت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬التابعة‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬ب8‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعد‭ ‬متابعته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬نفسها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭ ‬تكوين‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬السرقة‭ ‬الموصوفة‭ ‬باستعمال‭ ‬ناقلة‭أكمل القراءة »


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