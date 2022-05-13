حوادث
ثماني سنوات لمتهم بالسرقة والاختطاف
هجم ورفيقه على مسكن الغير واختطفا عاملة أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، شخصا في الثلاثين من عمره، وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلةأكمل القراءة »
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