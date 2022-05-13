وطنية
دول تصفع “الكابرانات” بتأييد الحكم الذاتي
هولندا وقبرص ورومانيا وصربيا تدعم مقترح المغرب صفعت دول كثيرة نظام “الكابرانات” بالجزائر، وعبرت عن رفضها السياسة العدائية لهذا النظام الرامية إلى فصل الأراضي المغربية الصحراوية عن كافة التراب الوطني. وأعلن وزراء خارجية عدد من الدول، على هامش مشاركتهم في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي لـ “داعش”أكمل القراءة »
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