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وطنية

أخنوش‭: “‬لعصا‭ ‬فالرويضة‭” ‬لن‭ ‬توقف‭ ‬الأوراش

منذ 5 دقائق
أخنوش‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين‭  (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬يوجه‭ ‬رسائل‭ ‬واضحة‭ ‬ومشفرة‭ ‬لخصوم‭ ‬الحكومة مرر‭ ‬أخنوش،‭ ‬خلال‭ ‬حلوله‭ ‬ضيفا،‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬الواضحة‭ ‬والمشفرة‭ ‬لمن‭ ‬يهاجمه،‭ ‬ويهاجم‭ ‬حكومته‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬تشكيلها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ “‬واخا‭ ‬لعصا‭ ‬فالرويضة،‭ ‬الحكومة‭ ‬تشتغل‭ ‬وتقيم‭ ‬أوراشا‭ ‬مختلفة‭ ‬وتحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬لفائدة‭أكمل القراءة »


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