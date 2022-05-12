وطنية
أخنوش: “لعصا فالرويضة” لن توقف الأوراش
رئيس الحكومة يوجه رسائل واضحة ومشفرة لخصوم الحكومة مرر أخنوش، خلال حلوله ضيفا، مساء أول أمس (الثلاثاء)، ضيفا على مجلس المستشارين، العديد من الرسائل الواضحة والمشفرة لمن يهاجمه، ويهاجم حكومته التي لم تمر على تشكيلها ستة أشهر، إذ قال “واخا لعصا فالرويضة، الحكومة تشتغل وتقيم أوراشا مختلفة وتحقق مكاسب لفائدةأكمل القراءة »
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