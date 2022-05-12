الصباح الفني
كناوة يعود في جولة التمازج
30 حفلا موسيقيا في الصويرة ومراكش والبيضاء والرباط يتجدد موعد عشاق مهرجان كناوة بعد عامين من الغياب لأسباب مرتبطة بالوباء، وبعد أن تعذر على المنظمين عقد دورته الثالثة والعشرين، ليأخذ شكل جولة مهرجان كناوة. وستطوف هذه القافلة الموسيقية في المغرب طيلة شهر يونيوللقاء جمهورها المخلص في الصويرة ومراكش والبيضاءأكمل القراءة »
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