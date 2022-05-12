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الصباح الفني

كناوة‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬التمازج

منذ دقيقة واحدة
ملصق‭ ‬التظاهرة‭ (‬خاص‭)‬
30‭ ‬حفلا‭ ‬موسيقيا‭ ‬في‭ ‬الصويرة‭ ‬ومراكش‭ ‬والبيضاء‭ ‬والرباط يتجدد‭ ‬موعد‭ ‬عشاق‭ ‬مهرجان‭ ‬كناوة‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬لأسباب‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالوباء،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تعذر‭ ‬على‭ ‬المنظمين‭ ‬عقد‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين،‭ ‬ليأخذ‭ ‬شكل‭ ‬جولة‭ ‬مهرجان‭ ‬كناوة‭. ‬ وستطوف‭ ‬هذه‭ ‬القافلة‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬طيلة‭ ‬شهر‭ ‬يونيوللقاء‭ ‬جمهورها‭ ‬المخلص‭ ‬في‭ ‬الصويرة‭ ‬ومراكش‭ ‬والبيضاء‭أكمل القراءة »


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