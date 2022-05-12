أســــــرة
دجاج مدغمر
المقادير 3 دجاجات بحجم متوسط التوابل :ملح وفلفل أسود، وكركم وزنجبيل مكعب زعفران الثوم كزبرة ومعدونس الحامض المصير الزيت 4 كيلوغرامات من البصل المفروم للتزيين: حامض مصير، لوز مقلي طريقة التحضير نضع في إناء كبير القليل من الملح والفلفل الأسود، وكركم والمقادير الأخرى مع القليل من الماء. نمزج جيدا حتى يتجانس الخليط. ندهنأكمل القراءة »
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