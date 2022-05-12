حوادث
8 سنوات لقاصر قتل جارته بسيدي بنور
خلاف حول هاتف أجج الوضع والمتهم اعترف بجريمته قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة حدث، وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي الأحداث بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية المنجز منأكمل القراءة »
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