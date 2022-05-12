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حوادث

8 سنوات لقاصر قتل جارته بسيدي بنور

منذ 52 ثانية
خلاف حول هاتف أجج الوضع والمتهم اعترف بجريمته قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة حدث، وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل قاضي الأحداث بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية المنجز منأكمل القراءة »


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منذ 52 ثانية


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