الرياضة
خريبكة يشكو الجعفري للجامعة
وجه أولمبيك خريبكة رسالة احتجاج إلى مديرية التحكيم، ضد الحكم نور الدين الجعفري، الذي أدار مباراته الأخيرة أمام الفتح الرياضي، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. وأكد بلاغ أولمبيك خريبكة، أن أداء الحكم كان مجحفا ومتحيزا للفريق الخصم، ما أثر سلبا على مجريات المباراة ونتيجتها، وأشارتأكمل القراءة »
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