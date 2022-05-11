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وطنية

التحقيق‭ ‬في‭ ‬ريع‭ ‬مناصب‭ ‬شاغرة‭ ‬بالجماعات

منذ 5 دقائق
الداخلية‭ ‬تفحص‭ ‬شرعية‭ ‬قرارات‭ ‬عزل‭ ‬مشوبة‭ ‬بعيوب‭ ‬تتعلق‭ ‬بتجاوز‭ ‬الرؤساء‭ ‬للسلطات‭ ‬المخولة‭ ‬لهم‭ ‬ يسارع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الزمن‭ ‬لوقف‭ ‬عبث‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مشوبة‭ ‬بعيوب‭ ‬تجاوز‭ ‬السلطات‭ ‬الممنوحة‭ ‬واستعمال‭ ‬آلية‭ ‬الوضع‭ ‬رهن‭ ‬الإشارة‭ ‬والعزل‭ ‬لإفراغ‭ ‬مناصب،‭ ‬قصد‭ ‬تعيين‭ ‬مقربين‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬جماعاتهم‭.‬ وينتظر‭أكمل القراءة »


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