وطنية
التحقيق في ريع مناصب شاغرة بالجماعات
الداخلية تفحص شرعية قرارات عزل مشوبة بعيوب تتعلق بتجاوز الرؤساء للسلطات المخولة لهم يسارع عدد من العمال الزمن لوقف عبث رؤساء جماعات محلية في تدبير الموارد البشرية باتخاذ قرارات مشوبة بعيوب تجاوز السلطات الممنوحة واستعمال آلية الوضع رهن الإشارة والعزل لإفراغ مناصب، قصد تعيين مقربين منهم في جماعاتهم. وينتظرأكمل القراءة »
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