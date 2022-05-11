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الرياضة

الرجاء يدخل “الميركاتو” مبكرا

منذ 12 دقيقة
اقترب من الاتفاق مع حمودان وحدراف دخل الرجاء الرياضي «الميركاتو» مبكرا، من أجل تعزيز صفوفه، إذ بات قريبا من الوصول إلى اتفاق مع عبد الفتاح حدراف، لاعب الدفاع الجديدي، وأحمد حمودان لاعب اتحاد طنجة. وعلمت «الصباح» أن مسؤولي الفريق البيضاوي تواصلوا مع اللاعبين، اللذين سيصبحان حرين مع نهاية الموسم الرياضيأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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