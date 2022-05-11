الرياضة
بطولة الأمل تصل مرحلة السد
أمل الزمامرة يواجه «الماص» بحثا عن الصعود يصطدم نهضة الزمامرة بمضيفه أمل المغرب الفاسي في ربع نهائي البطولة الوطنية لهذه الفئة. وأنهى أمل الفريق الدكالي منافسات الفصل الأول من البطولة في المركز الرابع بشطر الجنوب، وهو ما يفرض عليه مواجهة متصدر مجموعة الشمال، في انتظار تحديد موعد ومكان إجراء المباراة.أكمل القراءة »
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