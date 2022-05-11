الرياضة
إصابة أمعنان غير مقلقة
علمت «الصباح» أن إصابة حسام أمعنان، متوسط ميدان أولمبيك خريبكة، عادية، ولا تدعو للقلق، إذ سيخوض حصصه التدريبية، استعدادا لمباراة الوداد الرياضي، التي تجرى في 20 ماي الجاري. وتعرض أمعنان لتدخل قوي على مستوى الركبة، من طرف منتصر الحتيمي، في الدقيقة 36، خلال المباراة التي جمعت أولمبيك خريبكة أمام الفتحأكمل القراءة »
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