الصباح الـتـربـوي
مناظرة جهوية للتعليم العالي تتوج ورشات التشاور
عقدت برئاسة الوزير وحضرها رؤساء المجالس الترابية وفاعلون في الاقتصاد نظمت جامعات جهة البيضاء-سطات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس (الثلاثاء)، المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالجهة. وشكلت مناظرة البيضاء، المنظمة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع، فرصة للتشاور وإغناء النقاش مع كافة الأطراف المعنية، منأكمل القراءة »
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