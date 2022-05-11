الرياضة
مكتب الرجاء يستعد للرحيل
ترك الأمر بيد المنخرطين خلال الجمع المقبل ورفض استقالة بعض أعضائه خلص المكتب المسير للرجاء الرياضي إلى انتظار نهاية الموسم الرياضي الجاري، لتقديم استقالة جماعية، خلال الجمع العام المقبل، في اجتماع عقده أول أمس (الاثنين)، بملعب الوازيس. وعلمت «الصباح» أن أعضاء بالمكتب عبروا عن تذمرهم من احتجاجات الجماهير والارتباك الذيأكمل القراءة »
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