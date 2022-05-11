الرياضة
10آلاف درهم للاعبي آسفي لهزم الحسنية
الفريق العبدي يخوض مباراة ودية قبل السفر إلى أكادير قرر المكتب المسير لأولمبيك آسفي صرف منحة قيمتها عشرة آلاف درهم لفائدة اللاعبين، قبل التوجه إلى أكادير، من أجل مواجهة الحسنية برسم الدورة 24 من بطولة القسم الأول. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن مسؤولي الفريق العبدي وعدوا اللاعبين بصرف هذهأكمل القراءة »
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