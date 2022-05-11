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الرياضة

ستراسبورغ يدخل المنافسة على موهوب

منذ 7 دقائق
لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مطلوب في أندية أخرى أبدى ستراسبورغ الفرنسي رغبته في التعاقد مع المهدي موهوب، مهاجم الفتح الرياضي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقرر تقديم عرض رسمي لمسؤولي الفريق، مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي الجاري. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي ستراسبورغ يتابعون موهوب منذ فترة طويلة،أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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