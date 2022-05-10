ملف عـــــــدالة
نـزوات شـاذة تنتهـي بجرائـم
تأنيب الضمير والانتقام وراء ارتكابها وأصوات تطالب بتشديد العقوبة يعتبر الفصل 489 من القانون الجنائي، حاسما في مسألة الشذوذ الجنسي أو المثلية، بالنص الصريح على أن الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا