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نـزوات شـاذة تنتهـي بجرائـم

منذ 14 ثانية
تأنيب الضمير والانتقام وراء ارتكابها وأصوات تطالب بتشديد العقوبة يعتبر الفصل 489 من القانون الجنائي، حاسما في مسألة الشذوذ الجنسي أو المثلية، بالنص الصريح على أن الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعالأكمل القراءة »


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