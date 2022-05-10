الأولى
“بنوك” سرية في ورطة قروض بالملايير
يقودها ابن مسؤول قضائي وتستغل المعسرين ونسبة الفائدة تفوق 400 في المائة فضحت شكاية رفعتها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، شركتان تشتغلان في مجال الصفقات العمومية، عمليات ائتمان غير قانونية، تجريها شبكة يقودها ابن مسؤول قضائي، والده أحيل على التقاعد أخيرا، بنسب فائدة تفوق 400 في المائة، مستغلةأكمل القراءة »
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