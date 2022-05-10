حوادث
اعتقال “بزناس” مبحوث عنه
اعتقلت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بتاونات، عازبا عمره 40 سنة، مبحوثا عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية صادرة عن المصالح الأمنية بمدن مختلفة، لأجل مسك المخدرات وتهريبها وتسهيل استعمالها على الغير، بعدما ظل في حالة فرار طيلة 6 سنوات. وتنقلت عناصر المصلحة التابعة لأمن تازة، إلى منطقة كتامة بالحسيمة، بعدماأكمل القراءة »
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