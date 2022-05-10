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ظـرف تشديـد
3 أسئلة إلى * لبنى الصغيري < موضوع الشذوذ الجنسي من الطابوهات، التي تعرفها مجموعة من المجتمعات العربية، بحكم المرجعية الدينية والتقليدية، رغم أن الدين كان تقدميا في مناقشته هذه النقطة، سيما في ما يتعلق بالجنس الثالث “الخنثى”، إذ أن الفقه تعامل بذكاء مع هذا الموضوع، خصوصا في الإرث، ووضعأكمل القراءة »
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