fbpx
حوادث

حادثة سير تحول عرسا إلى مأتم

منذ 11 ثانية
انقلبت أجواء احتفال موكب زفاف بطنجة، إلى فاجعة وأحزان، عقب حادثة سير مروعة، وقعت في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي بأحد الشوارع الرئيسة وسط المدينة، وأودت بحياة شخص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة لحقت بهياكل عدد من السيارات المشاركة في الموكب، ما حول الحفل من فرح إلى مأتم.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة