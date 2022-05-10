حوادث
حادثة سير تحول عرسا إلى مأتم
انقلبت أجواء احتفال موكب زفاف بطنجة، إلى فاجعة وأحزان، عقب حادثة سير مروعة، وقعت في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي بأحد الشوارع الرئيسة وسط المدينة، وأودت بحياة شخص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة لحقت بهياكل عدد من السيارات المشاركة في الموكب، ما حول الحفل من فرح إلى مأتم.أكمل القراءة »
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