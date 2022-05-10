حوادث
اعتقال جانح ببني ملال
أوقفت عناصر شرطة أمنية تابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، شخصا يشتبه في استهلاكه المخدرات وحيازتها، والضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وإحداث الفوضى في أحد أحياء المدينة، ما أثار أجواء من الخوف لدى سكانه. وتم إشعار مصالح الأمن بولاية الأمن بقيام المشتبه فيه الذي كانأكمل القراءة »
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