حوادث
السجن لإمام منع زوجته من التلفزيون
محكمة إيطالية تدينه بـ 27 شهرا حبسا لتقييد حريتها ومنعها من الاختلاط أدانت محكمة إيطالية إماما مغربيا بالسجن 27 شهرا، لاتهامه بالإساءة إلى زوجته وتقييد حريتها، في قضية أثارت جدلا بسبب معاناة الزوجة. وأوردت وسائل إعلام إيطالية تفاصيل إدانة الزوج، الذي يبلغ من العمر 40 سنة، إذ اضطرت الزوجة إلىأكمل القراءة »
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