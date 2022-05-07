الصباح الفني
دخاي يحلل خطاب كورونا في الإعلام
صدر حديثا للباحث الأكاديمي محمد دخاي كتاب جديد تحت عنوان “جائحة كورونا وتداولية الحجاج اللساني في العمود الصحفي”، عن دار الناشر لبطايني. ويحاول دخاي الكشف عن الأبعاد الحجاجية في الخطاب الصحفي، من خلال العديد من المستويات والتقنيات الحجاجية التي منحته القدرة على التأثير في متلقيه والبرهنة على تنوعها بتنوع السياق،أكمل القراءة »
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