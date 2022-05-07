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الصباح الفني

دخاي‭ ‬يحلل‭ ‬خطاب‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬الإعلام

منذ 5 دقائق
غلاف‭ ‬الكتاب‭ (‬خاص‭)‬
صدر‭ ‬حديثا‭  ‬للباحث‭ ‬الأكاديمي‭ ‬محمد‭ ‬دخاي‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭  ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وتداولية‭ ‬الحجاج‭ ‬اللساني‭ ‬في‭ ‬العمود‭ ‬الصحفي‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬الناشر‭ ‬لبطايني‭.‬ ويحاول‭ ‬دخاي‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الأبعاد‭ ‬الحجاجية‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الصحفي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستويات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحجاجية‭ ‬التي‭ ‬منحته‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬متلقيه‭ ‬والبرهنة‭ ‬على‭ ‬تنوعها‭ ‬بتنوع‭ ‬السياق،‭أكمل القراءة »


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