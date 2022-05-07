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وطنية

ابن سينا الجديد سيكلف 600 مليار

منذ 11 دقيقة
الملك يعطي انطلاقة مشروع ضخم بهندسة عصرية وبعرض علاجي متميز أعطى الملك محمد السادس، أول أمس (الخميس)، بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد «ابن سينا»، الذي سيشيد على بقعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية11.4 هكتارا، بهندسة عصرية وبعرض علاجي متميز وإدماج للتكنولوجيات المتطورة تسمح بالاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة. ويندرج المشروعأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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