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”فيلودروم” البيضاء… قرن من الخدمة العمومية
الحديقة تستقبل يوميا عشرات الأسر تراث وطني احتضن مختلف التظاهرات والرياضات على مر عقود الفضاء مستمر في تقديم الخدمة العمومية رغم اختلاف الأنشطة من لا يعرف تاريخ “الفيلودروم” بمنطقة أنفا بالبيضاء، سيحسبه اليوم حديقة ترفيهية جميلة، يمارس فيها السكان رياضاتهم، ويلعب فيها الأطفال، ويحج إليها كل من يرغب في لحظةأكمل القراءة »
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