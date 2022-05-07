الرياضة
بوليساريو والجزائر يخترقان الشطرنج الإفريقي
شتات اللعبة على المستوى الوطني سمح للخصوم بتحقيق مكاسب قارية تسبب الفراغ الذي تعانيه الجامعة الملكية للشطرنج، في اختراق الجزائر والبوليساريو للكنفدرالية الإفريقية للعبة، وإقناعها بمنح العضوية المؤقتة للجمهورية الوهمية، وضمان مشاركة أحد الأشخاص باسمها في منافسات منطقة شمال إفريقيا 4-1. وساهم الغياب التام للتمثيلية المغربية في لجان ومؤسسات الكنفدراليةأكمل القراءة »
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