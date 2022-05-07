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وطنية

ورطة‭ ‬القوانين‭ ‬تمس‭ ‬استقلالية‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية

منذ 11 دقيقة
انتهت‭ ‬الولاية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬ومرت‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الولاية‭ ‬الثانية،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬الخروج‭ ‬إلى‭ ‬حيز‭ ‬التطبيق‭. ‬قوانين‭ ‬تتنقل‭ ‬بين‭ ‬رفوف‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬لتعاد‭ “‬الدورة‭” ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭أكمل القراءة »


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