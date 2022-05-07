وطنية
ورطة القوانين تمس استقلالية السلطة القضائية
انتهت الولاية الأولى من عمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومرت أربعة أشهر على انطلاق الولاية الثانية، دون أن يكتب لعدد من القوانين المرتبطة به الخروج إلى حيز التطبيق. قوانين تتنقل بين رفوف الأمانة العامة للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد تصل إلى المحكمة الدستورية لتعاد “الدورة” من جديد، ما يؤثرأكمل القراءة »
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