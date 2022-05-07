الرياضة
عطف الله يغيب عن برشيد
يفتقد يوسفية برشيد مدافعه الأوسط عماد عطف الله، في مباراة قمة أسفل الترتيب، التي تجمعه بأولمبيك آسفي، اليوم (السبت)، بملعب المسيرة الخضراء، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. ويغيب عطف الله بعد طرده أمام حسنية أكادير، من قبل الحكم مصطفى كشاف في الدقيقة 33. وحافظ عطف الله، الملقب ب»ّمونغو»،أكمل القراءة »
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