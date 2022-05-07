الرياضة
الوداد يبحث عن نهائي جديد
أرقام مميزة للفريق بملعب لواندا والركراكي يعول على خبرة لاعبيه يحل الوداد الرياضي، ظهر اليوم (السبت)، بداية من الواحدة، ضيفا على بيترو أتلتيكو الأنغولي، لحساب ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال، وعينه على النهائي الثالث للبطولة الأغلى قاريا في ظرف ست سنوات. ويخدم تاريخ مواجهات الوداد بأنغولا مصالحه، إذ يحفل سجلأكمل القراءة »
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