اذاعة وتلفزيون
160 مليون مشاهدة لبرنامجين
70 مليونا لسلسلة “لطفي النحيلة” و90 مليونا لـ “لحظة دير إيديك” قالت شركة للاتصالات إن أعمالها الفنية التي تكلفت بإنتاجها في رمضان الماضي، سجلت نسب مشاهدة وصلت إلى 160 مليون مشاهدة من خلال البث التلفزيوني أو على المنصات الرقمية. ووصفت شركة “إنوي” نسب مشاهدة الإنتاجات الفنية ب”غير المسبوقة”، وتعزز مكانتهاأكمل القراءة »
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